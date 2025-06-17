2/3私校專任師超鐘點費32年凍漲 教團籲通盤檢討

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（中央社記者許秩維台北17日電）高教工會今天表示，私立大專專任教師的超時授課鐘點費未獲保障，逾2/3私立大專已32年未調漲，呼籲通盤檢討；教育部回應，將審慎通盤考量。

台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿指出，工會多年來批評私立大專教師鐘點費偏低，截至目前為止，教育部保障「公校專任」、「公校兼任」教師鐘點費比照公教調薪幅度調整，近期也預告「私校兼任」教師鐘點費不得低於公校，但常得超時授課的「私校專任」教師卻被獨漏。

根據高教工會資料顯示，至今有超過2/3的私立大專已32年未調漲專任教師的超時授課鐘點費，以專任講師為例，公立大專超鐘點費為新台幣780元，私立大專則為575元，形同打74折。

高教工會提到，下學期開始，私校兼任教師的鐘點費已明文規範不得低於公校標準，代表政府很清楚教師待遇不該有「公私之分」，因此獨漏私校專任教師的超鐘點費並不合理，此問題若不改善，未來私校請專任教師超時授課的超鐘點費，可能比兼任教師鐘點費還低，恐導致私校逼專任教師超鐘點，取代續聘兼任師或新聘專任師的歪風。

高教工會嚴正呼籲，教育部應通盤檢討，保障大專教師鐘點費應「不分公立私立」、「不分專任兼任」，同時採取具體措施，包含完善法規與增加補助，以有效改變私立大專教師超鐘點費數額與超時授課的狀況。

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教育部透過文字回應，今年2月19日公告專科以上學校兼任教師聘任辦法修正草案，明定私立專科以上學校自訂的鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額，規劃自8月1日施行，已依法制程序辦理修正事宜中。

針對大專校院兼任教師工作權益，教育部提到，已兼顧教育場域特性，以教師法體系規範；至於私校專任教師超鐘點費議題，教育部甚為重視，將審慎通盤考量。（編輯：張雅淨）1140617