裴洛西傳將訪台 法人：台海關係緊張添台股變數

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（中央社記者吳家豪台北2日電）美國眾議院議長裴洛西傳將訪台，引發台海緊張關係，美股3大指數收黑，台積電ADR（美國存託憑證）跌2.5%。法人表示，終端消費市場需求疲軟、地緣政治緊張，皆影響台股表現。

美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名台、美政府高官報導，裴洛西（Nancy Pelosi）訪問亞洲期間，預料將造訪台灣，但時間還不清楚。中國外交部示警，裴洛西如赴台將導致嚴重後果，共軍不會坐視不管。

美股道瓊工業指數下跌46.73點或0.14%，收32798.40點；標準普爾指數小跌11.66點或0.28%，收4118.63點；那斯達克指數下跌21.71點或0.18%，收12368.98點；費城半導體指數上漲11.18點或0.38%，收2978.32點。

台股1日以低盤開出，指數向下回測10日線後，出現回穩收腳，盤中皆在平盤之下遊走，尾盤聯發科、聯電等聯家軍擺尾，指數向上拉升，終場小跌18.38點，收在14981.69點；不過成交金額僅新台幣1788億元，創今年單日次低量。

牛仔褲代工大廠如興因最近6個營業日累積收盤價跌幅達36.71%，且8月1日成交量為最近60個營業日平均成交量16.09倍，遭台灣證券交易所列為注意股票。

台灣東洋新任總經理侯靜蘭1日受訪表示，希望透過新藥上市、海內外市場布局、研發製造代工等3項重要策略，帶領台灣東洋在2027年營業額翻倍成長，除了藥品、疫苗外，也將發展智慧醫療產品，包括醫材輔具等產品。（編輯：趙蔚蘭）1110802