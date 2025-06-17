2025世界競爭力台灣名列第6 國發會：關稅仍帶來挑戰

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣名列全球第6，較去年進步2名。不過國發會提醒，美國關稅措施帶來挑戰，下半年必須審慎關注對經濟的影響。

根據IMD今天公布的「2025年IMD世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在69個受評比國家中排名第6名，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續5年排名蟬聯世界第1。

至於2025年IMD世界競爭力評比前5名國家，依序為瑞士、新加坡、香港、丹麥、阿拉伯聯合大公國。

國發會說明，IMD世界競爭力評比有經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設4大指標，台灣分別高居全球第10名、第8名、第4名與第10名，其中「經濟表現」進步16個名次，是總排名提升最主要因素。

國發會經濟發展處代理處長陳美菊進一步指出，台灣在「經濟表現」的細項指標中，「經濟複雜性指數」高居全球第2名，經濟複雜度可理解為出口的知識含量，由於台灣半導體先進製程很強，知識含量相當高，便展現在名次上。

陳美菊也說，台灣廠商對於供應鏈調整具備韌性，加上半導體、ICT的產業優勢，都是推升「經濟表現」排名的助力。

不過陳美菊表示，美國關稅政策帶來極大不確定性，雖然上半年因拉貨效應，台灣經濟表現亮眼，但關稅政策勢必影響全球經貿，進而牽動台灣經濟，「下半年是比較有挑戰」。

陳美菊說明，上半年急單湧現，背後因素是「需求往前移」，但下半年AI需求是否持續以及是否維持大量，都要再觀察。

IMD報告除了點出台灣優勢，也列出台灣的弱勢項目。在「經濟表現」大指標下，「前5大貿易夥伴出口集中度」排名60，位居後段班，「前5大出口產品集中度」也是弱勢項目。

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陳美菊表示，台灣出口市場、出口產品都比較集中，因為對經濟體而言，市場分散會是比較好的作法，政府也努力協助廠商全球布局；另外，政府從6大核心戰略產業到5大信賴產業，推動產業技術升級，讓出口產業知識密集度提升。

國發會表示，IMD世界競爭力評比可視為國家整體經濟與社會體質的總體檢，政府審慎面對評比結果，並將其作為持續優化政策的重要參考。2025年是充滿挑戰的一年，面對美國關稅新政與全球供應鏈重組的不確定性，政府將持續強化台灣經濟韌性，推升國際競爭力，讓台灣在全球經濟變局中，可以持續突破。（編輯：林淑媛）1140617