蓬佩奧再訪台 蘇貞昌：非常歡迎給予真誠接待

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（中央社記者王揚宇台北27日電）美國前國務卿蓬佩奧昨晚搭機抵台，是繼今年3月後，再度來訪；行政院長蘇貞昌今天受訪表示，在總統蔡英文的領導下，台美關係非常良好，蓬佩奧是非常好的朋友，非常歡迎，會尊重蓬佩奧的行程安排，給予最真誠的接待。

蓬佩奧（Michael Pompeo）一行7人搭乘的聯合航空UA871班機，昨天晚間9時26分抵達桃園國際機場，外交部及美國在台協會（AIT）人員前往接機，蓬佩奧揮手致意。今天他將出席「全球台商經貿論壇」進行專題演講。

立法院今天邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢。會前蘇貞昌接受媒體聯訪，被問到蓬佩奧短期內2度訪台，展現挺台力道等議題。

蘇貞昌說，在蔡總統的領導下，台灣在全世界越來越被重視，台美關係非常良好、精進，友台的決議非常多；蓬佩奧是非常好的朋友，他再度來訪，「我們非常歡迎」，會尊重蓬佩奧的行程安排，給予最真誠的接待。

此外，有媒體民調指蔡總統和蘇貞昌9月的滿意度上升，這樣是否對年底選舉更有信心。

蘇貞昌說，國家施政方方面面，要照顧的民眾非常多，很難讓各方面都滿意；對於肯定，非常感謝，還要再精進，對於有不滿意的地方，會謙卑檢討，看能否做到更好，而相關的支持都是給行政團隊公務人員最大的肯定與溫暖，也是繼續加油最好的助力跟動力。（編輯：楊蘭軒）1110927