蘇貞昌：遺憾民眾因疫情逝去 肅穆以對謙卑檢討
2022/9/27 09:35（9/27 10:03 更新）
行政院長蘇貞昌（中）27日表示，對於有民眾在疫情中逝去生命，他覺得非常遺憾、難過和不捨，會肅穆以對、謙卑檢討，看能否再做到最好。圖為蘇貞昌23日出席立法院新會期。（中央社檔案照片）
（中央社記者王揚宇台北27日電）行政院長蘇貞昌今天表示，對於有民眾在疫情中逝去生命，他覺得非常遺憾、難過和不捨，會肅穆以對、謙卑檢討，看能否再做到最好。
立法院今天邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢。會前蘇貞昌接受媒體聯訪，被問到是否會為疫情道歉等議題。
蘇貞昌說，這2年多來受疫情衝擊，全世界都受到嚴重影響，台灣幸好有防疫國家隊，第一線醫護人員全心全力、夜以繼日不眠不休，同時全體民眾遵守防疫規定和規範，做最堅強的後盾，台灣才能守住疫情，衝擊比較小、經濟成長最好。
蘇貞昌表示，疫情中還是免不了有民眾逝去生命，他覺得非常遺憾、難過和不捨，政府會肅穆以對、謙卑檢討，看能否再做到最好。（編輯：郭無患）1110927
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