0+7取消禁團令 入境人次每週15萬、開放非免簽國觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，實施初期總量管制為每週上限15萬人次，取消禁團令，開放非免簽國觀光。圖為台北松山機場入境旅客在防疫計程車櫃檯報到。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，實施初期總量管制為每週上限15萬人次，取消禁團令，開放非免簽國觀光，團客將訂定入境旅遊快篩陽性通報流程，納入管理。

衛生福利部今天在行政院會報告「邊境穩健解封，邁向正常生活」，根據報告，第一階段自29日起提升入境總量至每週6萬人次、恢復各國互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室；入境0+7制度預計10月13日上路。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中說，0+7制度上路後，入境日為第0天，放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫，無相關症狀之旅客，得搭乘大眾運輸工具，維持親友接送、自駕等；同時，入境時取消開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」。

非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證，且同步取消旅行團限團令。

王必勝說，0+7制度上路後，每週入境總人數，試行每週15萬人次為原則。

至於7天自主防疫期間應遵守防疫規範，自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件自宅或親友住所或旅館為原則，停止追蹤機制、電子監督等，確診輕症個案可於防疫旅館或原自主防疫地點，不含一般旅館，進行居家照護。王必勝說，防疫旅館需求降低，將盡快交由交通部觀光局討論退場機制。

指揮中心發言人莊人祥說，自主防疫期間應儘量避免接觸重症高風險對象，包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等；民眾於自主防疫期間有症狀請在家休息，如無症狀且有2天內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學。

自主防疫期間有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩戴口罩。外出期間有飲食需求可暫免佩戴口罩，用畢後立即佩戴；禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求醫療或檢查，並避免前往長照機構。

莊人祥說，民眾於自主防疫期間配合相關防疫指引，如快篩陽性應儘速就醫，透過遠距視訊診療、委由親友或由地方政府衛生局安排至診所或負責居家照護責任院所評估快篩陽性結果，團客將由觀光局訂定入境旅遊快篩陽性通報流程，納入管理。（編輯：管中維）1110922

（指揮中心提供）