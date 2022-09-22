口罩令擬分階段解除 0+7後捷運等密閉空間仍要戴

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在廣播節目中表示，入境「0+7」新制最晚10月中旬前上路，至於國內口罩令，擬分階段解除，0+7上路後捷運等密閉空間仍要戴。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，「0+7」新制研擬10月中旬前上路，但王必勝說，國內解除口罩令會比較晚實施，因為口罩仍是簡單有效防疫方法，現在仍然都需要戴口罩，未來將分階段解禁，會從公布可以不戴口罩的情況，改為將需要戴口罩的情況講清楚。

王必勝表示，未來開放入境「0+7」新制及國外旅遊團組團後，如捷運等人潮較多密閉空間一定需要維持戴口罩，在社區低度流行情況下，有些防疫政策還是需要改變，不排除參考新加坡、日本標準解除戶外室內的口罩令，但也會設計適用於台灣真實疫情走向的戴口罩標準。

王必勝說，與其他國家相比，台灣口罩令執行很徹底，從指揮中心開設到現在，國民素質很好，這是大家對指揮中心及政府的信賴，很少需要用嚴刑峻罰處罰民眾，彼此有信任基礎存在，推動防疫政策就比較容易執行。

自9月12日起開放66個國家互惠免簽，至於部分沒有互惠免簽的國家，王必勝說，未來將開放一般社會訪問及觀光，等於各國都可造訪台灣，出國會幾乎恢復與疫情前一樣；至於是否互惠開放、恢復兩岸交流，由大陸委員會評估，相信各部會依職權及實際狀況評估是否對等開放。

另外，預計下週起可能實施入境唾液篩檢改快篩，一切都是為「0+7」新制做最後準備，王必勝說，即將進入後疫情時代，現階段須將疫苗、物資、人力準備好，未來開放國門，難免透過國際旅行出現境外移入，感染社區中民眾造成本土疫情，呼籲民眾儘速完整接種疫苗，獲得保護力。

至於指揮中心解散時機，王必勝認為，首先，只要世界衛生組織（WHO）對COVID-19仍定調為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），台灣就可能還須觀察疫情變化，有消息指出，WHO預計10月中旬將討論這件事；再者，國內COVID-19防疫規範是否皆常態化，也是解散關鍵。（編輯：陳仁華）1110922