陳建仁：台灣抗疫典範 首劑疫苗覆蓋率名列前茅

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圖為民眾至台北車站疫苗接種站施打疫苗，盼增加保護力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）國內COVID-19疫情持續，前副總統陳建仁今天說，台灣人民團結抗疫，比較台灣、新加坡與38個經濟合作暨發展組織（OECD）國家數據，台灣第一劑疫苗覆蓋率排名第4，死亡也是全球最低國家之一。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，BA.5疫情也將達最高峰，國內民眾仍持續遵守防疫規定。

陳建仁今天在臉書粉絲專頁貼文指出，中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，公開透明地說明疫情，徵用大眾媒體公益時段宣導防疫措施，進行疫情風險評估與溝通，公布各項防疫措施，以確保民眾「知的權利」，健全民眾防疫的知識態度與行為。

陳建仁說，這不但轉變國人面對疫情的心境，從恐慌、學習進入成熟，也很快建立民眾對指揮中心的信任感與公信力，讓台灣人民無論在戴口罩、實聯制進出公共場所、避免群聚活動、踴躍接種疫苗、誠實接受疫調匡列、嚴格遵守隔離檢疫規定上，都表現得可圈可點。

陳建仁也引數據指出，比較台灣、新加坡和38個OECD國家的每百萬人口COVID-19累積死亡數，台灣是最低的第4名（443.38），僅次於新加坡（294.85）、日本（351.83）和紐西蘭（384.43），遠低於大多數國家。

此外，再比較40個國家的每十萬人口估計累積（全死因）超額死亡數，台灣是最低的第3名（48.98），僅次於紐西蘭（-8.25）和盧森堡（44.88），遠低於大多數國家。

陳建仁表示，一個國家要解封國境，必須做好萬全準備，包括提升疫苗接種覆蓋率、普及快篩使用率和及時給予高風險確診者抗病毒藥物。

陳建仁說，以最重要的疫苗接種覆蓋率來說，在40個國家當中，至少接種一劑疫苗的覆蓋率，台灣排名第4（90.79%），僅次於葡萄牙（94.77%）、智利（92.68%）和新加坡（92.13%），遠高於大多數國家。

至於每百人口疫苗追加劑接種數，台灣更是排名第3（81.62），僅次於智利（138.95）和日本（91.55），也遠高於大多數國家。

陳建仁說，在自由、民主、多元和開放的台灣，良善治理與公民素養的良性循環是防疫成功的保證，台灣2300萬人都是防疫英雄，讓各國驚艷於台灣的防疫典範。（編輯：張芷瑄）1110921