確診較上週同期降 照顧機構定期篩檢延長至10/31

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）指揮中心監測，今天新增4.6萬例本土個案，較昨天增加，但比上週同期的4.9萬例下降6%，這2天相較上週有下降趨勢，但住宿及社區式照顧機構延長定期篩檢至10月31日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增個案連續2天數目都比上週同期減少，中央流行疫情指揮中心王必勝今天下午疫情記者會中表示，依據上述現象分析，這一波BA.5疫情最高峰可能發生在上週三，但還是要保守觀察後續變化。

雖然國內疫情較上週同期有下降趨勢，但王必勝宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構須定期公費快篩措施，再延長1個月至10月31日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次，包含身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩，工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢。

Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒持續在全球擴散，10月份疫情恐持續發展，尤其住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此，公費快篩仍續執行至10月31日，公費試劑將陸續寄出。

王必勝指出，發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。

王必勝提醒，公費試劑配送數量以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。

根據指揮中心統計，今年1月至9月20日，本土輕症、無症狀個案累計596萬9893例、占99.56%，中症累計1萬4900例、占0.25%，重症累計1萬1424例、占0.19%，其中死亡累計9789人。（編輯：陳政偉）1110921