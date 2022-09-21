9/21本土4萬6673例 增39死、107例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）本土疫情未達最高峰，但今天新增一名3歲男童染疫死亡，確診隔天被發現在家中猝死；另增加6例MIS-C個案，其中有一名4歲女童確診後隔101天現MIS-C症狀，創最長紀錄。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午疫情記者會中說明，今天新增4萬6673例本土個案，確診個案新增中重症107例（中症63例、重症44例），其中39人死亡；另外，境外移入增229例。

今天新增39例本土病例死亡個案，年齡介於3歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天最年輕死亡病例為1名3歲男童，有語言發展疾患，曾在8月6日接種1劑疫苗，9月16日起出現發燒、流鼻涕、寒顫、頭痛等症狀，家用快篩陽性。

男童由家長送醫確診，返家服藥進行居家照護，隔天早上家長以為孩子在睡覺，直到中午才發現孩子在床上呈現趴姿，沒有反應，疑似有嘔吐物，救護車送急救，但到院已無心跳呼吸，急救無效於9月17日死亡，司法相驗死因為呼吸衰竭、上呼吸道感染及COVID-19確診，歸類為家中死亡。

另外，羅一鈞說，今天新增6例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）兒童重症，其中5例已出院、剩下1例預計明天出院，個案分別為3男3女，年齡介於1歲至10歲，5歲以下個案占5例，僅1名10歲男童接種過2劑疫苗，其餘皆未施打疫苗。

今天MIS-C個案中，值得一提的是1名4歲女童，確診至出現MIS-C相隔101天，為國內紀錄最久個案。羅一鈞表示，女童沒有接種疫苗，曾在5月28日確診，9月6日起出現發燒、腹痛等症狀，9月9日至急診，原本診斷急性腸胃炎住院。

但女童住院後出現結膜炎、草莓舌及嘴唇乾裂等症狀，改診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白等藥物治療，已於9月15日出院。這名4歲女童創國內MIS-C間隔最長紀錄，第二長紀錄病例為8月份所公布2歲女童，確診間隔96天。

另還有1名5歲男童症狀較為嚴重，羅一鈞說明，個案無慢性病史、沒有接種過疫苗，曾在7月20日確診，8月29日起陸續出現發燒、紅眼、腹痛、皮疹等症狀，9月5日至門診就醫，懷疑MIS-C。

個案住院後心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，心臟收縮力下降，血壓偏低，疑似心因性休克，9月6日轉入加護病房，經過免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病狀好轉，9月17日已出院。

國內12歲以下兒童重症累計220例，31例腦炎、23例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、140例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有33人死亡，12例腦炎、7例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110921

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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