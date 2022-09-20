COVID-19未歇又將流感季 指揮中心籲有症狀先快篩

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國內COVID-19疫情未歇，又將進入秋冬流感季。指揮中心重申，民眾若有症狀可先使用COVID-19快篩自我檢測。圖為盒裝家用快篩劑內容物。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北20日電）國內COVID-19疫情未歇，又將進入秋冬流感季。指揮中心今天重申，有症狀的民眾可先使用COVID-19快篩自我檢測，若結果陰性卻仍有疑慮，再到醫療院所由醫師評估。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，眼看即將進入每年例行的秋冬季流感流行期，但COVID-19和流感症狀類似，只能靠篩檢判定，現在政府卻只提供COVID-19家用快篩試劑。

對於是否發放流感家用快篩試劑，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，目前沒有廠商申請流感家用快篩試劑產品，且醫師若要開立克流感等藥物，並不需要看快篩結果。

莊人祥說，民眾若有症狀，可先使用COVID-19快篩自我檢測，陽性則依相關流程處理，結果陰性卻有疑慮，可帶著檢測結果到醫療院所，由醫師判斷是否進行流感快篩或其他診療，健保都有給付。

至於台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民認為，今年將流感大爆發，預估最多20%人口染疫。莊人祥說，緯度影響流感流行，台灣介於熱帶、亞熱帶間，原本一年四季都會流行，但爆發COVID-19後，因防疫政策包括邊境等加強管控，流感也跟著減少。

隨邊境政策逐步放寬，莊人祥表示，今年10月1日起開放施打公費流感疫苗，呼籲符合資格的民眾都盡快接種，以因應邊境開放後可能會有一波流行，戴口罩、勤洗手也能自我保護。

萬一同時感染COVID-19和流感，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，通常即可能是高風險族群，使用克流感和口服抗病毒藥物不需要特別注意，反而應注意本身慢性病用藥部分，且兩病症都可能導致肺炎，也有靜脈注射藥物可用。

Omicron BA.5現為全球主流株，但美國、英國近期發現BA.4.6新增病例占比呈現升高趨勢，目前台灣累計4例本土BA.4.6案例。羅一鈞重申，目前看來仍以BA.5為主，估計還會持續2到3個月，BA.4.6是否會超車有其可能性，還是要觀察是否出現其他競爭變異株。

此外，美國總統拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪表示，美國疫情已結束，並提到「沒有人戴口罩了。」

莊人祥強調，美國目前還在推動BA.5雙價疫苗的接種，當地也正與國會要求預算作為抗疫之用，對於「疫情結束」一說，應該要有更科學的方式來判斷。（編輯：陳政偉）1110920