北市莫德納次世代疫苗24日開打 4萬名額20日起預約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北19日電）莫德納次世代雙價疫苗將開打，台北市衛生局宣布，符合資格者明天上午9時起可上台北市COVID-19疫苗接種登記系統預約，此次共提供4萬個名額，接種日期為9月24日至10月2日。

台北市衛生局今天下午舉行視訊記者會宣布，明天上午9時起，開放透過台北市COVID-19疫苗接種登記系統預約施打莫德納次世代雙價疫苗，接種地點包含各合約診所、長庚醫院及聯合醫院仁愛院區、中興院區、忠孝院區、陽明院區等。

衛生局指出，此次預約開放4萬個名額，接種日期為9月24日至10月2日；無法透過網路預約者可以到各大醫院開設的特別門診掛號，9月26日至10月2日共提供1萬個名額。

衛生局提醒，莫德納次世代雙價疫苗目前僅提供65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者作為追加劑接種，與前一劑接種間隔至少3個月以上。

此外，衛生局表示，明天開放預約的台北市COVID-19疫苗接種登記系統，除了莫德納次世代雙價疫苗外，還提供莫德納、BNT、高端及輝瑞兒童疫苗，名額超過6萬個，此次預約至9月23日晚間9時止。（編輯：李錫璋）1110919