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莫德納次世代疫苗第2批80萬劑 預計18日晚間抵台

2022/9/17 15:11（9/17 15:23 更新）
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莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑，由華航貨機CI5245承運，16日晚間運抵桃園國際機場。第2批預計18日晚間11時30分左右抵台。中央社記者葉臻攝 111年9月16日
莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑，由華航貨機CI5245承運，16日晚間運抵桃園國際機場。第2批預計18日晚間11時30分左右抵台。中央社記者葉臻攝 111年9月16日
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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）繼首批莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80萬劑到貨，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，第2批預計明天（9月18日）晚間11時30分左右抵台，數量同樣約80萬劑。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，莫德納「原型株及BA.1」次世代雙價疫苗首批80萬劑已於16日抵台。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天接受媒體聯訪表示，第2批預計明天晚間到貨，同樣約80萬劑。

指揮中心發言人莊人祥昨天也說明首批莫德納次世代疫苗施打規劃，將先分配約41萬劑到各縣市給符合民眾施打，第2次再配送33萬劑下去，未來會看施打以及疫苗到貨狀況加配。

根據指揮中心規劃，BA.1次世代雙價疫苗將分2階段提供作為追加劑接種使用，第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第二階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。（編輯：陳政偉）1110917

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