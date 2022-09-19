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高雄市9/24設莫德納次世代疫苗接種站 可上網預約

2022/9/19 17:08（9/19 17:42 更新）
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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄市政府衛生局表示，將於24日開設COVID-19莫德納次世代疫苗及輝瑞嬰幼兒疫苗社區接種站，今天晚上8時起開放可上網預約，也開放限量現場登記接種。

高雄市政府衛生局今天新聞稿表示，將於24日開設莫德納次世代疫苗及輝瑞嬰幼兒疫苗社區接種站，自今天晚上8時起於「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」開放預約，也有開放限量現場登記接種。

高市衛生局指出，次世代疫苗為65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用（第3、4劑）；輝瑞嬰幼兒疫苗接種對象則為2至4歲幼兒（第1、2劑）；接種站設置地點分別在慈濟岡山園區、鳳山行政中心大禮堂、捷運美麗島站及中油宏南訓練教室。

高市衛生局指出，今天高雄新增2166例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案、20例境外移入個案，盛行率23.72%；目前負壓隔離及專責病房總計682床，空床率52.2%，量能充足無虞。

高雄市長陳其邁提醒，為提升65歲以上長者、幼兒及青少年自身保護力及群體免疫效應，接種疫苗是最好方式，呼籲長輩盡速完成追加劑接種、家長協助家中6個月至11歲兒童儘速完成接種第2劑疫苗，12至17歲青少年則完成第3劑疫苗接種。（編輯：黃世雅）1110919

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