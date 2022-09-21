NOVAVAX疫苗50.4萬劑9/22抵台 供12歲以上接種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）50.4萬劑NOVAVAX疫苗將於明天上午抵台，指揮中心指揮官王必勝說，次蛋白疫苗效果不錯、副作用低，將提供12歲以上民眾接種基礎加強劑及追加劑使用，預計9月30日配送。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，接種作業不間斷，據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬859人次，其中昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種1663人，第1劑524人，第2劑1139人；輝瑞第1劑2805人次。

截至目前為止，COVID-19疫苗累計接種6141萬9479人次，接種人口涵蓋率第1劑93.4%、第2劑87.3%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.9%，第2次追加劑接種率10.3%，其中65歲以上接種率36%；至於嬰幼兒施打狀況，第1劑涵蓋率36.7%、第2劑6.5%。

行政院長蘇貞昌今天上午赴台大醫院接種第4劑COVID-19疫苗，選擇的廠牌為高端疫苗，與第3劑相同，前2劑施打的為AZ疫苗，媒體在下午疫情記者會提問，指揮中心對蘇貞昌第4劑疫苗未選擇次世代疫苗的看法，王必勝說，相信蘇貞昌都有與醫師充分討論，選擇最合適的疫苗獲得保護力。

接種疫苗是回歸正常生活的關鍵之一，人流活動回歸正常，外界擔憂多數人恐已感染未通報，有專家建議，透過全國抽樣性抗體檢測，了解染疫人口的比例，才能制定合乎現實的防疫政策，王必勝則認為，現階段都有進行相關監測，也可作為制定政策參考，不一定要抽血檢驗。（編輯：陳政偉）1110921