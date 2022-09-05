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Novavax供青少年接種可混打 追加劑間隔縮短為3個月

2022/9/5 21:03（9/5 21:30 更新）
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指揮中心5日公布，Novavax的COVID-19疫苗供12至17歲青少年接種，可作第1至2劑的基礎劑、追加劑使用，可開放混打，追加劑間隔縮短為3個月。（美聯社）
指揮中心5日公布，Novavax的COVID-19疫苗供12至17歲青少年接種，可作第1至2劑的基礎劑、追加劑使用，可開放混打，追加劑間隔縮短為3個月。（美聯社）
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（中央社記者陳婕翎台北5日電）指揮中心今天公布，Novavax的COVID-19疫苗供12至17歲青少年接種，可作第1至2劑的基礎劑、追加劑使用，可開放混打，但基礎劑建議以同製程疫苗完成，追加劑間隔縮短為3個月。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，因應變異株來勢洶洶，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天下午舉行專家會議，會中專家就12至17歲青少年接種Novavax的COVID-19疫苗建議進行討論。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，會議中決議將提供Novavax的COVID-19疫苗予12至17歲青少年接種2劑基礎劑，2劑間隔至少4週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種。

莊人祥指出，Novavax疫苗也可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用，可與基礎劑不同廠牌。青少年追加劑接種間隔從原先的5個月，調整為與基礎劑最後一劑或基礎加強劑間隔至少3個月以上。

除青少年追加劑間隔縮短，這次專家會議中也建議調整所有追加劑接種間隔，包含現行單價及次世代雙價疫苗，改為與上一劑間隔至少3個月以上。

未來包含基礎劑最後一劑或基礎加強劑與第1次追加劑、第1次追加劑與第2次追加劑、第2次追加劑與第3次追加劑的間隔，甚至是確診後也是間隔3個月後就可以接種疫苗。

指揮中心提醒，有關莫德納次世代雙價疫苗、追加劑接種間隔調整，以及12至17歲青少年Novavax疫苗接種作業實施時間，將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。（編輯：張雅淨）1110905

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