莫德納次世代疫苗供第5劑接種 2階段對象間隔3個月可施打

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北6日電）莫德納BA.1次世代雙價疫苗預計將分2階段開放施打，符合接種資格對象若已完整接種4劑且滿3個月，僅有次世代疫苗可作為第5劑施打，不開放單價疫苗作為第3次追加劑。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，9月底進口莫德納「原型株及BA.1」次世代雙價疫苗，建議分2階段開放提供作為追加劑接種使用。第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第二階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，據統計，預估符合接種次世代疫苗資格的兩個階段對象約有678萬人，分別為第一階約為283萬人、第二階約為395萬人。至於9月底到貨的雙價疫苗數量，由於正逢美國假日，仍待與廠商進一步接洽。

針對上述2階段對象，若已打完4劑疫苗且接種滿3個月以上，是否開放施打第5劑，莊人祥說，第5劑提供施打的疫苗僅有雙價次世代疫苗，並沒有開放一般單價疫苗作為第5劑使用，所有第一階段符合施打資格者都鼓勵接種。

昨天COVID-19疫苗接種3萬4190人次，截至目前為止累計接種6094萬1005人次；接種人口涵蓋率第1劑93%、第二劑86.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.4%，第二次追加劑接種率9.7%。

莫德納嬰幼兒疫苗昨天共接種1366人，分別為第1劑554人、第2劑812人；輝瑞嬰幼兒疫苗第1劑施打2373人。嬰幼兒第1劑涵蓋率30.4%、第2劑3.6%，與嬰幼兒同為脆弱族群的65歲以上長者疫苗接種率34.6%。（編輯：陳清芳）1110906