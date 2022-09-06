長照機構陽性率攀升 住民中秋外宿返回前須篩檢

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北6日電）國內疫情回升，據統計，長照機構上週篩檢陽性率上升，中秋連假將至，指揮中心今天表示，住民請假外出6項叮嚀，其中請假外宿者曾有暴露風險者，返回前須篩檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回升，每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，上週長照機構採檢陽性率上升，工作人員從0.5%升至0.8%，機構住民陽性率則是0.6%升到1%，上述數據反應出國內疫情確實開始升溫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，據指揮中心統計，上週新增315名工作人員確診及719名住民確診，自今年1月1日至9月4日，通報機構間數達1637家，確診住民人數為4萬9802人、確診工作人員數為1萬4119人。

這波本土疫情自4月起統計至9月4日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4137人，累計死亡人數1313人；8月29日至9月4日新增死亡人數為9人，護理機構6人最多、社福機構2人次之。

羅一鈞說，雖然住宿式長照機構確診人數增加，但長照機構中重症持續下降，尤其死亡人數自今年上一波社區流行出現後，首次出現個位數，創下新低，但預估隨著確診人數再上升，中重症跟死亡數字可能反轉，將繼續強化篩檢及投藥，現在機構投藥率達91%，通常是當天投藥。

中秋連假將至，指揮中心提供機構住民請假外出防疫小提醒，依據現行規定，住民請假未外宿，原則不須篩檢；請假外宿者，返回前7日內曾有COVID-19暴露風險需篩檢，包括曾接觸處於可傳染期的確診/居家隔離/自主防疫/居家檢疫者、或具有發燒或呼吸道症狀等疑似感染症狀者等情形。

機構住民請假外出返回後採檢項目包含，出具返回前採檢的自費篩檢陰性證明、返回第3至4天及第7天，各1次自費篩檢，建議返回次日起7天內避免參加團體活動，鼓勵住民使用台灣社交距離APP，於進入機構前出示該APP畫面。（編輯：陳政偉）1110906

（指揮中心提供）

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