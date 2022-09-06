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9/6本土3萬6393例 增21死、49中重症

2022/9/6 13:53（9/6 14:57 更新）
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國內6日新增3萬6393例COVID-19本土病例。圖為北市中山區商圈一家飲料店前民眾排隊買飲料。（中央社檔案照片）
國內6日新增3萬6393例COVID-19本土病例。圖為北市中山區商圈一家飲料店前民眾排隊買飲料。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北6日電）指揮中心表示，今天新增確診數較上週同期上升16.7%，隨著個案增加，昨天口服抗病毒藥物領用量攀升，創6月27日來新高；另外，國內新增一名16歲少女染疫住院7天死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中說明，今天新增3萬6393例本土個案，確診個案新增中重症49例（中症33例、重症16例），其中21人死亡；另外，境外移入增314例。

今天沒有新增特殊重症個案，增加21例本土病例死亡個案，年齡介於16歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。今天新增死亡個案中最年輕病例為一名16歲少女，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，沒有接種過疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案在8月22日快篩陽性確診，8月27日因為背部出現蜂窩性組織炎到急診住院，檢查發現有肺炎狀況，經治療後病情仍然惡化，不幸於9月2日死亡，死因為肺炎及COVID-19病毒感染。

羅一鈞表示，青少年重症累計共14例，其中5人死亡，症狀類別分別為8例肺炎、3例MIS-C、1例心肌炎、2例共病，多數有慢性神經系統疾病等病史。

據統計，昨天共開6827人份COVID-19口服抗病毒藥，其中輝瑞「倍拉維」共5470人份、默沙東「莫納皮拉韋」1357人份，今年以來累計開立約54萬4420人，包括共44萬7482人倍拉維及9萬6938人份莫納皮拉韋。

羅一鈞說，因為國內疫情再度升溫，昨天口服抗病毒藥物投藥數量創下6月27日以來新高，當時單日用藥人數為9000多人份，但隨著6月底疫情降溫，所以數量逐漸減少，如今疫情又升溫後，才會出現開藥情形增加，但強調藥物存量還夠用3個月，無須擔心藥物不足。

根據指揮中心統計，今年1月至9月5日，本土輕症、無症狀個案累計539萬8789例、占99.55%，中症累計1萬3769例、占0.25%，重症累計1萬768例、占0.2%，其中死亡累計9261人。（編輯：陳政偉）1110906

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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