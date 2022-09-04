桃機開放返台旅客共乘防疫專車 旅客肯定很方便

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桃園國際機場3日起再開放前往同一檢疫處所旅客可共乘防疫車輛，旅客表示，共乘不僅節省車資也兼顧防疫安全與縮短在場等候時間。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年9月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）桃機3日起再開放前往同一檢疫處所旅客可共乘防疫車輛，桃機公司今天說，新制實施首日旅客反映熱絡，多組旅客選擇共乘，不僅節省車資也兼顧防疫安全與縮短在場等候時間。

桃園國際機場公司上午發布新聞稿表示，因應中央流行疫情指揮中心3日宣布入境旅客可共乘防疫專車政策，桃機公司立即調整防疫車隊服務流程，前往同一檢疫處所旅客，可向工作人員告知共乘需求，經核對共乘旅客檢疫處所地址相同後就可安排搭車。

桃機公司總經理范孝倫指出，繼2日實施優化入境程序5項措施後，再開放入境旅客可共乘前往同一檢疫處所，開放首日使用狀況良好，不但提升旅客服務品質及防疫車隊疏運效率。

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使用旅客表示，共乘防疫專車不但節省車資，也兼顧防疫安全與縮短等候時間，而且旅客可以自由選擇是否共乘，對於旅客很方便。

桃機公司提醒，防疫車輛派車方式原則為一人一車，有共乘需求旅客可主動告知，調度人員會視防疫車輛的車型、人數、攜帶行李多寡等條件安排車輛前往同一檢疫處所，共乘者不得安排於副駕駛座，期間司機與乘客需全程佩戴口罩，盡量避免交談或接觸並微開車窗，保持車內外空氣流通。（編輯：方沛清）1110904