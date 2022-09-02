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莫德納次世代疫苗獲EUA 18歲以上追加劑須隔3個月

2022/9/2 18:08（9/2 19:17 更新）
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食藥署2日核准莫德納次世代疫苗緊急使用授權。圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
食藥署2日核准莫德納次世代疫苗緊急使用授權。圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）衛生福利部食品藥物管理署今天召開專家會議，核准莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）次世代「二價疫苗」緊急使用授權（EUA），適用18歲以上追加接種，間隔至少3個月。

食藥署晚間發布新聞稿表示，莫德納二價疫苗為次世代疫苗，每劑0.5mL，含有25微克原型株mRNA及25微克Omicron BA.1變異株mRNA。

經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，食藥署同意核准莫德納二價疫苗，可適用於18歲以上成人主動免疫的追加接種。

食藥署藥品組專門委員林意筑接受媒體聯訪時說明，莫德納二價疫苗適用於已完成基礎接種或已完成追加劑者，即當作第3劑或第4劑使用，但要間隔3個月。

林意筑表示，莫德納疫苗的基礎接種是100微克，追加劑則減半為50微克，這次通過的二價疫苗含有25微克原型株加上25微克BA.1變異株，共50微克，就是追加劑的組合。

至於施打政策，林意筑說，這要等到下週一（9月5日）召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議後，才會有結論。

食藥署表示，在安全性資料方面，二價疫苗追加劑發生的不良反應與原型株疫苗相似，並以輕中度為主，常見為注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛和肌肉痠痛等，沒有發現新的安全疑慮。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝稍早在疫情記者會中表示，預計下週一召開ACIP專家會議，力拚9月底到貨，最快9月底到10月初開打，能盡快就盡快。（編輯：陳政偉）1110902

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