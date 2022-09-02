莫德納次世代疫苗EUA審查中 最快9月底開打

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莫德納次世代疫苗2日進行EUA審查。指揮中心指揮官王必勝今天說，力拚9月底到貨，最快9月底到10月初開打。圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）本土BA.5疫情開始，莫德納次世代疫苗今天進行EUA審查。指揮中心指揮官王必勝今天說，力拚9月底到貨，最快9月底到10月初開打，能盡快就盡快，另ACIP也會針對年齡限制下是否開放全民接種討論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將迎接下一波高峰，莫德納次世代疫苗今天進行緊急使用授權（EUA）審查。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，在審查通過前提下，預計下週一召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，討論如何施打，以及後續與廠商訂貨、交貨。

媒體詢及，目前僅50歲以上及有特殊情況者才能接種第4劑，若審查通過，是否會提供全民接種次世代疫苗當第4劑。王必勝說，有可能，但會有年齡限制；ACIP除根據疫苗公司提供資料，另也會參考國內目前接種涵蓋率情形，下週一開會後原則上會有結果。

不過，目前台灣進行審查的莫德納次世代「二價疫苗」主要針對原始株和BA.1株，各界關注是否跟進美國另採購鎖定原始株和BA.5株的二價疫苗。

王必勝說，經深入了解，僅美國通過針對原始株和BA.5的二價疫苗，且為非典型審查，現階段決定還是依歐盟與世界衛生組織（WHO）指引和建議，採購鎖定原始株和BA.1的二價疫苗，對BA.5仍有一定保護效果。

至於最快施打時間，王必勝表示，力拚9月底進貨，希望9月底、10月初就能開打，能提早會盡量提早。

據指揮中心統計，9月1日莫德納嬰幼兒疫苗接種2533人，第1劑1095人，第2劑1438人；輝瑞嬰幼兒疫苗第1劑3982人。截至目前為止，嬰幼兒疫苗第1劑涵蓋率27.5%、第2劑2.2%。

昨天COVID-19疫苗接種3萬7701人次，截至目前為止累計接種6079萬7230人次；接種人口涵蓋率第1劑92.8%、第2劑86.7%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.3%，第2次追加劑接種率9.5%（65歲以上接種率 34%）。（編輯：陳政偉）1110902