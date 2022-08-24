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指揮中心估下週單日確診破3萬 高峰落在9月中下旬

2022/8/24 15:53（8/24 16:07 更新）
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國內BA.5疫情高峰將至，指揮中心指揮官王必勝預估，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。圖為午後走在台北西門町商圈的民眾配戴口罩防疫。（中央社檔案照片）
國內BA.5疫情高峰將至，指揮中心指揮官王必勝預估，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。圖為午後走在台北西門町商圈的民眾配戴口罩防疫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北24日電）國內BA.5疫情高峰將至，指揮中心指揮官王必勝今天預估，下週單日確診數突破3萬例可能性高，研判將發生在8月30日至31日，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒持續在全球擴散，今天下午疫情記者會中有媒體詢問，根據葡萄牙一份研究發現感染BA.2康復者，在染疫後5個月以上，多達2成會再度感染BA.5株。

據中央流行疫情指揮中心統計，自7月份修改重複感染通報定義後，個案有2500多例，占目前確診500萬例的比例約萬分之5。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然今年4、5月本土疫情爆發，很多人感染過，但BA.5株有更明顯的免疫逃脫特性，重複感染是下一波疫情的特徵。

羅一鈞說，隨BA.5疫情攀升，加上民眾確診時間拉長，預計確診人數近期將再度增加，尤其尚未完整接種疫苗的孩子，在下一波疫情可能更容易重複感染。但他也提到，重複感染機率仍比從未感染者染疫風險低，大約降低8成左右機率。

截至目前，學童染疫率約為2至3成，有專家推估，約有1成學童可能感染BA.5，數字甚至會更高。王必勝說，小朋友確診比率不容易估計，現在還是希望儘量提高疫苗覆蓋率，衛生單位將與教育單位合作，在開學後進入校園接種。（編輯：張雅淨）1110824

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