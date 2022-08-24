8/24本土2萬8397例 增18死、127例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北24日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增2萬8397例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症127例，其中18人死亡；另境外移入增173例。1110824

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿全文：

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增28,570例COVID-19確定病例，分別為28,397例本土個案及173例境外移入；另確診個案中新增18例死亡。

指揮中心表示，今日新增之28,397例本土病例，為12,998例男性、15,390例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（6,313例），臺中市（3,393例），臺北市（3,317例），桃園市（3,301例），高雄市（2,329例），臺南市（1,705例），彰化縣（1,090例），新竹市（858例），新竹縣（839例），苗栗縣（744例），屏東縣（662例），雲林縣（614例），宜蘭縣（607例），基隆市（488例），花蓮縣（476例），嘉義縣（419例），南投縣（411例），臺東縣（307例），嘉義市（232例），澎湖縣（158例），金門縣（131例），連江縣（3例）。

指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為12例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月9日至8月20日，死亡日期介於5月27日至8月21日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增173例境外移入個案中，為95例男性、78例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（15例），印尼（6例），美國及柬埔寨（各5例），菲律賓及泰國（各4例），英國及馬來西亞（各2例），日本、澳大利亞、韓國及法國（各1例），另126例感染國家調查中。入境日期介於今年7月24日至8月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,848,059例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,725,149例排除），其中5,115,052例確診，分別為25,767例境外移入、5,089,231例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,691例COVID-19死亡病例，其中9,675例本土，個案居住縣市分布為新北市2,071例、臺北市1,092例、臺中市973例、高雄市899例、臺南市755例、桃園市731例、彰化縣556例、屏東縣405例、雲林縣303例、南投縣288例、苗栗縣226例、嘉義縣224例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣152例、臺東縣139例、新竹市95例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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