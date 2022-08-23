更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南殺警案檢討 外役監遴選擬排除重大刑案犯
首頁 / 生活

Omicron傳染力強難阻絕 單週病例數估增10%

2022/8/23 16:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北23日電）COVID-19疫情升溫，指揮中心預估本週確診數恐達16萬例，比上週增10%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，Omicron潛伏期僅3天且發病前傳染力強，難完全阻絕。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩升，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，上週確診數約15萬例，是連續11週下降以來，首度回升，預計本週可能累計達16萬例，預估將上升10%。

美國一項研究發現，Omicron病毒的超級傳播者所噴出的病毒量，可以是Alpha或Delta病毒量的1000倍，研究人員認為這是高傳染性變種病毒的特徵之一。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，觀察過去半年Omicron變異株流行情形，發現感染Omicron變異株後，不僅病毒量變高，也更容易透過空氣傳播，潛伏期也僅3天，比Delta變異株的5天更短，且發病前傳染力強，難以利用匡列隔離方式防疫，即便靠疫苗、口罩等防疫措施降低傳染風險，也無法完全阻斷傳播。

不過，羅一鈞指出，自Omicron BA.1演變為BA.5的過程中，只發現傳播力增加，其餘重症等影響沒有改變，可能象徵變異株優勢已經達到一定成熟度，若要達到更高層傳播力優勢，門檻也會更高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據統計，全台專責、負壓病房共8093床、空床5286床、空床率65.3%，其中台北區52.7%、北區60.1%、中區72.6%、南區62.2%、高屏區70.9%、東區87.3%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4125床、空床率52.5%；23家地方加強型防疫旅館1292床、空床數690床、空床53.4%。

口服藥使用方面，昨天共開4005人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3214人份、默沙東「莫納皮拉韋」791人份，今年以來累計開立約49萬5690人，包括共40萬6190人份倍拉維及8萬9500人份莫納皮拉韋。（編輯：張芷瑄）1110823

羅一鈞
增1起BA.5接機感染 入境總量放寬為每週5萬人 BA.5疫情將上升 指揮中心提醒快篩使用5大要點
莫納皮拉韋
莊人祥：近期將有BA.5本土疫情 暫無鬆綁3+4規劃
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族