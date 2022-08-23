Omicron傳染力強難阻絕 單週病例數估增10%

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北23日電）COVID-19疫情升溫，指揮中心預估本週確診數恐達16萬例，比上週增10%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，Omicron潛伏期僅3天且發病前傳染力強，難完全阻絕。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩升，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，上週確診數約15萬例，是連續11週下降以來，首度回升，預計本週可能累計達16萬例，預估將上升10%。

美國一項研究發現，Omicron病毒的超級傳播者所噴出的病毒量，可以是Alpha或Delta病毒量的1000倍，研究人員認為這是高傳染性變種病毒的特徵之一。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，觀察過去半年Omicron變異株流行情形，發現感染Omicron變異株後，不僅病毒量變高，也更容易透過空氣傳播，潛伏期也僅3天，比Delta變異株的5天更短，且發病前傳染力強，難以利用匡列隔離方式防疫，即便靠疫苗、口罩等防疫措施降低傳染風險，也無法完全阻斷傳播。

不過，羅一鈞指出，自Omicron BA.1演變為BA.5的過程中，只發現傳播力增加，其餘重症等影響沒有改變，可能象徵變異株優勢已經達到一定成熟度，若要達到更高層傳播力優勢，門檻也會更高。

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據統計，全台專責、負壓病房共8093床、空床5286床、空床率65.3%，其中台北區52.7%、北區60.1%、中區72.6%、南區62.2%、高屏區70.9%、東區87.3%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4125床、空床率52.5%；23家地方加強型防疫旅館1292床、空床數690床、空床53.4%。

口服藥使用方面，昨天共開4005人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3214人份、默沙東「莫納皮拉韋」791人份，今年以來累計開立約49萬5690人，包括共40萬6190人份倍拉維及8萬9500人份莫納皮拉韋。（編輯：張芷瑄）1110823