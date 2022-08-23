苗醫擴建急重症大樓經費需求增4億 蘇貞昌允支持

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行政院長蘇貞昌（前右3）23日由苗栗縣長徐耀昌（前右2）、立委陳超明（前右）等人陪同，前往衛福部苗栗醫院視察急重症醫療大樓擴建工程計畫，對於院方經費需求增加至新台幣12億元，目前尚有近4億元缺口，他表示健康不分藍綠，全數允諾支持。中央社記者管瑞平攝 111年8月23日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）行政院長蘇貞昌今天訪視衛福部苗栗醫院，對於院方擬擴建急重症醫療大樓經費需求從新台幣8億多增加至12億多，目前尚有近4億元缺口，他表示健康不分藍綠，全數允諾支持。

蘇貞昌今天由衛福部政務次長王必勝、苗栗縣長徐耀昌陪同到苗栗醫院視察急重症醫療大樓擴建工程計畫，立委徐志榮、陳超明以及行政院政務顧問、民進黨苗栗縣長參選人徐定禎等人均到場關心。

苗栗醫院是縣內唯一公立醫院，院長李明輝簡報指出，苗栗縣人口近53萬，其中老年人占18%，因應未來醫療發展及照顧鄉親需求，推動擴建急重症醫療大樓以及放射腫瘤治療中心工程，兩計畫原核定經費分別為8億4493萬餘元及2億8873萬元，其中急重症醫療大樓因坪數增加及國際物價上漲等問題，經費需求增加至12億元，尚有近4億元缺口待克服。

李明輝表示，急重症醫療大樓擴建工程，基地位於急診大樓前停車場腹地，預計興建地上7層、地下1層建物，將擴大醫院收治量能，總床數增加175床，加強急救設備與建置複合式手術室，提供高品質急重症及時診斷及治療服務，減少縣民跨區就醫，並落實分級醫療，強化醫院與診所醫療合作服務，發揮醫療資源最大效益。

李明輝指出，放射腫瘤治療中心擴建案基地位於目前急診大樓與附設護理之家間，預計興建地上2層、地下2層建物，提供腫瘤病患手術、化療、放射治療一條龍服務，期能全面提升急重癌症服務量能與留治率，減少病患跨區就醫舟車勞頓之苦。

蘇貞昌聽取簡報後表示，苗栗醫院50年來肩負苗栗縣數十萬鄉親的健康，除了放射腫瘤中心工程希望能趕快興建完成，機具設備也應一次到位，如果還有需要經費，請王必勝直接給苗栗縣支持；另外擴建急重症大樓也有其必要，「增加的4億多我都答應」，希望興建計畫趕快進行，醫療設備及相關動線也一次到位。

蘇貞昌說，自己當過屏東縣長，縣府財源困難時，縣長最難當，他非常清楚箇中辛苦，所以擔任台北縣長時大力興建醫院，擔任行政院長以來，全國各地醫院興建、擴建已經17所，「地方建設不分彼此，健康不分藍綠」請王必勝緊盯相關計畫的推動，盡快讓苗栗人的健康獲得更好照顧。

苗栗縣長徐耀昌表示，目前苗栗地區規劃有東大醫院、大千醫院開設的竹南醫院、以及現有的苗栗醫院、為恭紀念醫院與中國醫藥大學合作，醫療布局即將到位，在急重症部分則是大千、苗栗醫院、為恭紀念醫院專業分工合作，期待苗栗醫院擴建工程完工後，大幅增進苗栗的醫療與健康照顧量能。

徐耀昌感謝蘇貞昌給苗栗縣非常多資源，包括增設造橋交流道、縣警局重建、頭份國中新建教學大樓等工程，「只要跟院長拜託，不光滿口答應，配合款也免了」。（編輯：方沛清）1110823