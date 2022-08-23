更多編輯台推薦新聞：
開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日
國際

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍
兩岸

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南殺警奪槍 林信吾供稱遭噴辣椒水才抓狂揮刀襲警
首頁 / 政治
台南雙警遇襲命案
新聞專題
台南雙警遇襲命案6/32
首頁 / 政治

台南殺警案凶嫌落網 蘇貞昌：從嚴究辦

2022/8/23 10:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）台南市襲警案，造成凃明誠、曹瑞傑2員警殉職，凶嫌今晨落網。行政院長蘇貞昌上午受訪表示，定會從嚴究辦，至於是否支持判死刑，他說，對於相關死刑執行，由法務部依權責辦理。

行政院長蘇貞昌上午視察衛福部苗栗醫院急重症大樓擴建工程，會前受訪時指出，兩名員警盡忠職守，卻不幸因公殉職，令人感到痛心不捨。這起重大刑案發生第一時間，蔡總統和他立刻要求內政部長徐國勇、警政署長黃明昭專程南下指揮緝兇，並對於受難警員家屬給予安慰並從最優撫恤。

犯案凶嫌林信吾今天清晨4時許在新竹市客運站被捕，媒體詢問蘇貞昌是否支持判死刑？蘇貞昌表示，感謝全國員警在最短時間內緝獲凶徒，一定會從嚴究辦，而對於相關死刑執行，由法務部依權責辦理。

此外，媒體針對「數位中介法」爭議提問，外界質疑目前暫時不推動是選舉考量，選後仍可能繼續推動。蘇貞昌表示，過去因為私密、隱私照片外流、以及保護兒少和假訊息的氾濫為國人所痛心，並且各黨派都有要如何防範的修法建議，不過「像數位中介法這種沒有共識的法案，政院不會支持繼續推動」。（編輯：張銘坤）1110823

蘇貞昌
古屋圭司見蘇貞昌 關注福島5縣農產、高鐵採購案 台南2員警遇襲殉職 蘇貞昌：已掌握凶嫌儘速逮捕到案
林信吾
台南殺警凶嫌落網 黃偉哲：沒有一絲喜悅 林信吾殺台南2警落網 警：凶嫌是明德外役監逃犯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台南殉職警員未配槍 黃明昭：非強力執法勤務