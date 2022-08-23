台南殺警案凶嫌落網 蘇貞昌：從嚴究辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）台南市襲警案，造成凃明誠、曹瑞傑2員警殉職，凶嫌今晨落網。行政院長蘇貞昌上午受訪表示，定會從嚴究辦，至於是否支持判死刑，他說，對於相關死刑執行，由法務部依權責辦理。

行政院長蘇貞昌上午視察衛福部苗栗醫院急重症大樓擴建工程，會前受訪時指出，兩名員警盡忠職守，卻不幸因公殉職，令人感到痛心不捨。這起重大刑案發生第一時間，蔡總統和他立刻要求內政部長徐國勇、警政署長黃明昭專程南下指揮緝兇，並對於受難警員家屬給予安慰並從最優撫恤。

犯案凶嫌林信吾今天清晨4時許在新竹市客運站被捕，媒體詢問蘇貞昌是否支持判死刑？蘇貞昌表示，感謝全國員警在最短時間內緝獲凶徒，一定會從嚴究辦，而對於相關死刑執行，由法務部依權責辦理。

此外，媒體針對「數位中介法」爭議提問，外界質疑目前暫時不推動是選舉考量，選後仍可能繼續推動。蘇貞昌表示，過去因為私密、隱私照片外流、以及保護兒少和假訊息的氾濫為國人所痛心，並且各黨派都有要如何防範的修法建議，不過「像數位中介法這種沒有共識的法案，政院不會支持繼續推動」。（編輯：張銘坤）1110823