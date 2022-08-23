政院：優先修正警械使用條例 讓員警無後顧之憂

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行政院發言人羅秉成23日說，警械使用條例修法重點是放寬警械使用範圍，讓員警沒有後顧之憂。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北23日電）行政院發言人羅秉成今天說，行政院大力支持擴充警察裝備；對於警械使用條例修法，重點是放寬警械使用範圍，讓員警沒有後顧之憂，希望在立法院下會期能優先處理。

台南市昨天發生襲警案，造成2警殉職。羅秉成下午與內政部次長陳宗彥、法務部長蔡清祥舉行記者會，說明相關後續因應，會前並默哀一分鐘。

羅秉成表示，政府對襲警案發生同感震驚，2位年輕優秀的警員因公殉職深感不捨與痛心，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨天就要求內政部、警政署全力緝凶，所幸在17小時內將凶嫌緝捕到案，希望可以告慰殉職員警的在天之靈。

羅秉成說，蔡總統與蘇貞昌都已要求，要對2位員警家屬給予最大照顧、從優撫卹，並積極查處案件，同時行政院相關部會有需要檢討、回應的部分，都應該對外說明；蔡總統也提醒，除盡速處理個案，通案上是否有需檢討、精進作為的部分，都應有所處理。

陳宗彥說，警械使用條例修正草案在民國109年5月8日就送到立法院，經內政委員會就條文內容詢答、審議後，12月28日完成初審，尚待立法院接續推動，期待立法院下會期能加速通過。

陳宗彥指出，修法重點包括在使用槍械部分，可讓員警就現場狀況，如果有適合的器具，視同為警械使用，是依情境、環境適當推動；並以國家賠償為原則，讓員警使用警械時，較無後顧之憂。

陳宗彥說，完整配套部分，會由內政部成立調查小組，搭配國家賠償，這有助於員警使用警械時能依現場狀況使用；槍械使用的情境上，也有非常明確的規範。

陳宗彥表示，警械裝備部分，包括國道警察所需的防撞車輛，第一、二期已陸續增加，有助保障處理事故的執法、排除人員；鑑識設備也在108年到111年間，提升通訊設備，5G系統有助第一線員警處理；同時補助地方政府，加速汰換車輛。

陳宗彥說，防彈背心之前有2期汰換，並持續進行，也要提高安全係數與標準；過去2年已經建置13處互動式情境靶場，計畫中還有12處持續推動，對員警教育訓練，有助因應各種情境。

羅秉成表示，蘇貞昌對於警察所需裝備，都大力支持，後續擴充警察設備裝備，行政院也會大力支持，這是警察保護人民必要的，希望大家予以支持。

羅秉成說，法制作業上除警械使用條例修法，妨害公務罪也由法務部提出草案，針對在執行公務的公務員，若民眾攜帶危險物品攻擊、開車撞擊等，都會加重其刑，以保護警察、公務員，避免妨害公務所產生的危害。

羅秉成指出，警械使用條例的修法，重點是要放寬警械使用範圍、讓員警使用上有更多彈性。過去警察用槍時機上，難免會擔心後續責任，修法後是依國家賠償法的程序處理，由國家來負責任。

羅秉成說，員警第一時間在執勤中冒更多風險，為了讓員警沒有後顧之憂，對於使用警械可能造成人民傷亡情形，求償責任上限於「故意」。

羅秉成表示，在內政部也要設專家小組，對用槍提出調查建議，司法認定上更加客觀、合法，就相關教育訓練、倫理提出建議，讓員警執行過程有更多依循。立法院各黨團對草案有相關建議，已經出委員會、協商中，希望警械使用條例修法能在下會期優先處理、通過。

羅秉成說，這次事件是否跟用槍、警械使用有關，還有待釐清，但這是周全警察執勤的安全所必要的法制，這部分政府責無旁貸，會建構更加完善，保護警察執勤安全。（編輯：林興盟）1110823