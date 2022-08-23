台南雙警遇襲命案 基層警：用槍法規限制多、憂拔槍會被告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨台北市議員王鴻薇（中）與台北市萬華警分局警員張景義（左）及督察組長高李孟驊（右）23日舉行記者會，張景義表示，基層警員面對持有攻擊性武器民眾，只有2至3秒可反應是否使用槍械等警械；現行警方用槍法規限制多，建議簡單明確化。中央社記者劉建邦攝 111年8月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）台南市2名警員昨天遇襲殉職，凶嫌今晨遭逮。曾開槍擊斃駕車拒捕竊嫌的台北市警員張景義說，現行用槍法規限制多，恐讓基層警遇攻擊不敢開槍，且會擔心寫不完報告或被告。

台南市安南區昨天發生襲警案造成2名警員殉職，一把警槍和彈匣不翼而飛，專案小組今晨4時許在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾，起獲警槍、彈匣、子彈。

國民黨台北市議員王鴻薇下午在議會開記者會，北市萬華警分局警員張景義及督察組長高李孟驊出席。張景義提出對基層警開槍時機的看法時說，基層警員面對持有攻擊性武器民眾，只有2至3秒可反應是否使用槍械等警械。

張景義表示，基層警員執勤若以警槍制伏犯嫌，後續又要面對報告寫不完、法院上不完，現行法令規定不支持基層警用槍，像警員盤查時要接近民眾，若對方持刀械，就算槍械上膛，也來不及反應。

他說，當時因開槍導致駕車拒捕嫌犯身亡，歷經快6年審理，僅感受到後續若執勤需拔槍，心理會覺得「槍枝很重」，並擔心寫不完報告及被告，現行警方用槍法規限制多，恐導致基層警執勤，遇狀況不願拔槍，建議法規等可簡單明確化。

高李孟驊指出，分局支持警員依法使用警械，但基層警第一時間難判斷對方具攻擊性，雖警方有預先警戒，緝捕過程仍會受傷，希望社會多支持警方，法規也應釋善意給基層警員，警方遇到最大狀況是開槍後帶來狀況，外界會放大檢視警員用槍動機、比例原則等，但與實務是衝突，因現場遇緊急狀況是無法立即精準判定。

張景義曾於民國102年8月13日開槍導致駕車拒捕竊嫌身亡，一、二審均獲判無罪。檢察官不服提起上訴，最高法院在108年5月30日認為檢察官上訴不符速審法規定，予以駁回，張景義無罪確定。（編輯：方沛清）1110823