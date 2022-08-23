台南警察殉職 侯友宜：凶嫌應從重量刑速審速決

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（中央社記者王鴻國新北23日電）警界出身的新北市長侯友宜今天對台南員警遇襲殉職事件表示，他非常難過和悲痛，希望對凶嫌能夠從重量刑、速審速決，穩定社會治安。

民進黨新北市長參選人林佳龍接受媒體聯訪時也表示，兩名優秀員警殉職，大家都感到不捨，警方雖迅速破案，但警察士氣受到影響，應支持公權力伸張，檢視減輕負擔等制度面，防範這樣的事再發生。

曾擔任警政署長、警大校長的侯友宜昨天就在臉書貼文表達心痛萬分，他今天出席市政行程後接受媒體聯訪表示，「我非常難過，也非常悲痛，畢竟他是我的弟兄」。

他表示，執法的公權力絕對不容許任何挑釁，對於犯罪分子，希望能夠從重量刑、速審速決，穩定社會治安，「我們絕對不要忘了守住公平正義的最後一道防線，就是死刑」。

他表示，警察執法會遇到很多不同狀況，他認為應讓警察在面對自己的生死危機時，能夠更適切、大膽用槍，勇於執法，才能夠保護良善的民眾。（編輯：唐聲揚）1110823