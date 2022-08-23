更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台南雙警遇襲命案
新聞專題
台南雙警遇襲命案5/45
首頁 / 社會

台南警察殉職 侯友宜：凶嫌應從重量刑速審速決

2022/8/23 13:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北23日電）警界出身的新北市長侯友宜今天對台南員警遇襲殉職事件表示，他非常難過和悲痛，希望對凶嫌能夠從重量刑、速審速決，穩定社會治安。

民進黨新北市長參選人林佳龍接受媒體聯訪時也表示，兩名優秀員警殉職，大家都感到不捨，警方雖迅速破案，但警察士氣受到影響，應支持公權力伸張，檢視減輕負擔等制度面，防範這樣的事再發生。

曾擔任警政署長、警大校長的侯友宜昨天就在臉書貼文表達心痛萬分，他今天出席市政行程後接受媒體聯訪表示，「我非常難過，也非常悲痛，畢竟他是我的弟兄」。

他表示，執法的公權力絕對不容許任何挑釁，對於犯罪分子，希望能夠從重量刑、速審速決，穩定社會治安，「我們絕對不要忘了守住公平正義的最後一道防線，就是死刑」。

他表示，警察執法會遇到很多不同狀況，他認為應讓警察在面對自己的生死危機時，能夠更適切、大膽用槍，勇於執法，才能夠保護良善的民眾。（編輯：唐聲揚）1110823

侯友宜
傳夏立言劉結一將會面 林佳龍指侯友宜立場無從迴避 新北尋找「梁毅仁」 YouBike將突破第2億人次
林佳龍
林佳龍：和陳時中討論 雙北捷運共組總公司 林右昌林佳龍組台灣正連線 提主張拚國家正常化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
殺警奪槍案林信吾外役監脫逃 南檢：警仍可拘提