台南殉職警家屬招魂 曹瑞傑哥哥喊會照顧阿公阿嬤才聖筊

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（中央社記者楊思瑞、李卉婷台南23日電）台南市警員凃明誠及曹瑞傑昨天遇襲殉職，家屬今天到命案現場進行招魂，其中曹瑞傑家屬一度擲無筊，直到哥哥說出「阿公阿嬤我們會照顧」等語，才擲出聖筊。

傷心欲絕的殉職員警家屬上午到命案現場招魂，在法師帶領下分別進行焚香擲筊，法師一手持招魂幡、一手搖鈴，哭到斷腸的家屬聲聲呼喚「放下了，回家吧」，場面哀戚，令人心碎。

凃明誠家屬擲筊過程順利；但曹瑞傑從台北調回台南家鄉，就是為了照顧年邁的祖父母，如今卻遇害離世，他的家屬一度擲無筊，直到曹的哥哥說「阿公阿嬤我們會照顧」、「知道你很痛」等語，才擲出聖筊。

震驚全台的台南殺警案，2名員警追緝偷車賊遇害死亡，全台動員警力經17個小時追捕，今天清晨4時許，在新竹客運站逮捕凶嫌林信吾。（編輯：謝雅竹）1110823