台南2員警遇襲殉職 家屬悲慟：老天為什麼帶走善良人

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（中央社記者曾以寧台南22日電）台南市發生重大襲警失槍案，造成36歲凃明誠、27歲曹瑞傑2名員警死亡；其中凃明誠自修日文，曾以會話能力協助日籍遊客，曹瑞傑的前主管則說，他每年有40支以上嘉獎。

台南市今天發生重大襲警失槍案，造成曹姓、凃姓2員警死亡。警方表示，殉職2人是台南市第二警分局民權派出所警員36歲的凃明誠，和27歲的曹瑞傑，兩人都未婚。

凃明誠警專第23期畢業，曾任職台北縣警察局、新北市警察局樹林分局警員，去年考績甲等，家住關廟區，2016年10月調任南市第二分局民權派出所服務迄今。

南市第二警分局臉書（Facebook）發文指出，曾有一名日籍遊客到警局以日語詢問問題，因凃明誠平日自修日語且會話能力佳，值勤員警立即call out凃明誠透過電話翻譯，助外籍遊客克服語言隔閡。

台南市長黃偉哲下午趕抵安南醫院關心凃明誠家屬，凃明誠母親在急診室哭到聲嘶力竭，向黃偉哲哭訴兒子還年輕，卻發生這種事。

曹瑞傑則是警專第32期畢業，曾任職北市警察局文山第二分局，家住南市歸仁區，去年1月調任南市第二分局民權派出所。他的哥哥7月底在臉書發文表示，曹瑞傑從小是由祖父母帶大，後來父親車禍離世，兄弟倆更珍惜親情；哥哥也曾在臉書上稱弟弟是「家人永遠的驕傲」。

得知弟弟殉職噩耗，曹瑞傑的哥哥在臉書發文痛訴，「為什麼老天總是帶走那麼善良的人」，文章下湧入大量網友留言「節哀」，並對家屬加油打氣。

曹瑞傑先前在台北市任職時的主管今天也接受媒體採訪指出，曹瑞傑每年嘉獎都是40、50支起跳，這次調回台南是為了照顧身體不佳的阿嬤，自己接獲消息第一時間還不相信，確定後覺得真的非常惋惜，已經拜託同事前往曹瑞傑老家關心。（編輯：陳仁華）1110822

台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月22日

台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭攻擊傷重不治，警方隨後封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日