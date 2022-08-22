台南2員警殉職 徐國勇：緝凶遇歹徒反抗 大膽使用槍械絕不客氣

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台南市發生重大襲警案，第二警分局的曹姓、凃姓2名員警殉職，內政部長徐國勇（中）22日表示，2名員警都比自己的孩子年輕，除了沉重，也對家屬表達最大哀悼，目前警察同仁全員動起來，將這名人神共憤、天理不容的嫌犯，以最快速度繩之以法。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月22日

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（中央社記者李卉婷台南22日電）台南市發生重大襲警案，第二警分局的曹姓、凃姓2名員警殉職，內政部長徐國勇在高鐵台南站接受媒體聯訪表示，員警緝凶時注意自身安全，遇歹徒反抗，大膽使用槍械，絕不客氣。

徐國勇表示，很遺憾發生殺警事件，要求警政署立即緝凶；現在有1把槍，還有20幾發子彈被嫌犯取走，顯然殺警嫌犯還擁有槍枝，要求警政署責成同仁，緝凶時要注意自身安全，遇有反抗時，大膽使用槍械，絕不客氣。

徐國勇語帶哽咽表示，2名員警都比自己的孩子年輕，除了沉重，也對家屬表達最大哀悼，目前警察同仁全員動起來，將這名人神共憤、天理不容的嫌犯，以最快速度繩之以法。

徐國勇也感謝員警維護社會治安，包含柬埔寨相關案件付出，非常辛苦。

媒體詢問，立法院長游錫堃說重話「像這樣一定要判死刑」，對此，徐國勇回應，院長心情非常沉重，我也極為氣憤，全台民眾想法都是一樣，實在是用「人神共憤」也不足形容。（編輯：陳仁華）1110822

台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭攻擊傷重不治，警方隨後封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日