疑追緝贓車遭攻擊 台南2員警傷重不治

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市2名員警今天上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭到攻擊，2人頸部、雙手多處外傷，傷勢嚴重，經送醫先後宣告不治，警方正循線追緝嫌疑人。

台南市政府消防局在上午11時48分左右獲報，指稱在安南區北汕尾三路與台江大道四段附近有車禍案件，員警受傷，消防人員抵達現場時發現2名男性員警傷勢嚴重，失去呼吸與心跳，兩人頸部、雙手都有傷勢，分別送往永康奇美醫院與安南醫院救治，但因傷勢嚴重先後宣告不治。

經初步了解，台南市第二警分局民權派出所凃明誠、曹瑞傑2名員警疑似在值勤時追緝贓車，在案發地點遭嫌疑人攻擊，附近民眾原以為是交通事故報案，但後來發現警車有遭毀損情形，傷者疑似遭利刃重創，嫌疑人逃逸無蹤，警方於案發後封鎖現場蒐證調查。

台南市警察局指出，詳細情況仍在進一步調查中，下午將有進一步說明。（編輯：陳仁華）1110822