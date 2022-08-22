台南2員警追贓車殉職 1警槍與子彈遺失

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台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路15號遭攻擊，失去生命跡象，其中一人在頸部，另一人身上多處刀傷，分送奇美及安南醫院急救不治。圖為現場地面留有血跡與員警裝備。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日

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（中央社記者蔡孟妤台南22日電）台南市發生重大襲警案，造成2名員警死亡。台南市警局長方仰寧表示，其中凃姓員警有配槍，但現場和醫院均無找到，鑑識人員正在現場擴大蒐證中，務必最短時間將歹徒緝捕到案。

方仰寧下午出面說明，他哽咽表示，很遺憾報告2名英勇的凃姓、曹姓員警已因公殉職，他們是受理民眾失竊普通重機報案，依警用系統清查發現這輛機車在安南區土城一帶活動，備勤的凃姓員警和值交通稽查的曹姓員警混編一組，駕駛一輛巡邏車追緝。

方仰寧說，兩人追到台江大道跟北汕尾路口，另外還有一名騎機車巡邏的陳姓員警，但陳姓員隨後後趕到現場時，發現凃、曹兩人滿身是血躺在地上。

方仰寧說，凃姓員警有領警用配槍，現場目前找不到這把配槍，還有預備彈匣也在搜尋中；曹姓員警沒有領槍，所以目前可以確定有一把警槍不見。現場也有遺留彈孔，研判有可能是警用子彈。

方仰寧表示，已調派鑑識中心趕到現場實施管制及擴大蒐證中，現場到底有多少兇器和員警裝備，會根據鑑識人員整理及結合犯罪事證，務必最短時間把歹徒緝捕到案。至於嫌犯是一人還是多人集團犯案，還要根據偵查，目前都不排除。

他並表示，員警在追查贓車過程，有與歹徒發生扭打，配槍的凃姓員警先下車跟歹徒格鬥，但過程中為何被刺傷，造成嚴重傷害，這部分還在蒐集事證調查中。

方仰寧指出，2名員警是第二警分局民權派出所員警。凃姓員警是警專23期、今年36歲，曹姓員警是警專32期、今年24歲。兩人都非常年輕，也非常勇敢，警方一定會做好因公殉職最優撫卹，喪葬部分會慎重辦理，也一定會最短時間內將歹徒追緝到案，對犧牲員警有所交代。

至於有媒體報導「下午1時44分發布線上圍捕」台南市警察局未證實，僅表示目前各分局警力全部投入緝凶，暫時案情沒有進一步進展。（編輯：孫承武）1110822

台南雙警遭襲命案 蔡總統：最短時間逮捕嫌犯

（中央社記者葉素萍台北22日電）台南市發生重大襲警案，第二警分局2名員警殉職。總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文聞訊後深感哀慟不捨，指示行政院長蘇貞昌督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案。

張惇涵下午向媒體指出，蔡總統並指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必在最短時間逮捕嫌犯、繩之以法，並請警政署全力協助家屬處理後續事宜。

台南市2名員警今天上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭到攻擊，2人頸部、雙手多處外傷，傷勢嚴重，經送醫先後宣告不治，警方正循線追緝嫌疑人。（編輯：謝佳珍）1110822

台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭攻擊傷重不治，警方隨後封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日