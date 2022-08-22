台南2員警遇襲殉職 陳姓通緝犯到案

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台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路15號遭攻擊，失去生命跡象，其中一人在頸部，另一人身上多處刀傷，分送奇美及安南醫院急救不治。圖為現場地面留有血跡與員警裝備。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市發生重大襲警案，2名員警殉職，台南市政府警察局第三分局長歐祖明今天證實，先前鎖定的陳姓通緝犯晚間到案，但有夜間偵訊障礙問題，預計明天上午訊問釐清。

歐祖明晚間接受媒體聯訪表示，預計明天進行相關訊問後，再比對與驗證嫌疑人說法。

中午11時許，36歲員警凃明誠及27歲員警曹瑞傑在安南區追捕騎乘贓車的通緝犯時，遭凶嫌疑持刀及銳器攻擊，2人被緊急送醫仍不治。（編輯：李明宗）1110822

台南2員警遇襲已鎖定嫌犯？警：均不排除 仍須比對

（中央社記者蔡孟妤、楊思瑞台南22日電）台南市發生重大襲警案，造成2名員警殉職；外界原盛傳鎖定陳姓通緝犯，台南市警察局第三分局今天晚間表示，嫌犯身分還要經過相關比對才能確認，但仍不排除陳姓通緝犯。

台南市警察局第三分局長歐祖明今天晚間出面受訪表示，目前正在根據員警巡邏車上的行車紀錄器等影像，積極追查嫌犯中，還要透過現場採證後比對，才能確定嫌犯身分，警方也針對相關監視器擴大調閱中。

歐祖明說，根據行車紀錄器影像，嫌犯是挾持凃姓員警，當時嫌犯已有槍，至於外界盛傳的陳姓通緝犯，也仍不排除，也是積極查緝對象之一，但還有相關現場跡證採證中，一定要經過相關比對才能確認。

有媒體問到陳姓通緝犯似乎與行車紀錄器中的嫌犯長相不同，歐祖明表示，因為影像清楚度還是會有所差距，所以也是要確定，才能對外說清楚，陳姓通緝犯也仍未排除，都還在積極追緝中；至於是否還有掌握其他可能的嫌犯，他也表示要再比對。

對於現場開槍情形，歐祖明指出，現場有開槍，但實際情況要等檢方相驗後確認，嫌犯逃逸方向也正在偵查中；目前以影像來看，是1人犯案，但是否仍有其他共犯，還要調相關監視器影像釐清。

至於殉職員警是否有槍傷，歐祖明說，在醫院只有看到刀傷，但最後結果還要檢察官相驗確認。（編輯：陳仁華）1110822

台南市安南區北汕尾三路22日發生襲警案，2名員警殉職。（中央社製圖）

台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭攻擊傷重不治，警方隨後封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日