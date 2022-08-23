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台南雙警遇襲命案
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台南雙警遇襲命案4/27
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台南殺警凶嫌落網 黃偉哲：沒有一絲喜悅

2022/8/23 09:06（8/23 09:32 更新）
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台南市警察局2名員警22日在追捕嫌犯過程中遭襲雙亡，警方23日在新竹逮捕凶嫌林信吾。台南市長黃偉哲（中）上午在破案記者會上表示，失去英勇員警，破案沒有一絲喜悅。中央社記者張榮祥攝 111年8月23日
台南市警察局2名員警22日在追捕嫌犯過程中遭襲雙亡，警方23日在新竹逮捕凶嫌林信吾。台南市長黃偉哲（中）上午在破案記者會上表示，失去英勇員警，破案沒有一絲喜悅。中央社記者張榮祥攝 111年8月23日
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（中央社記者張榮祥、李卉婷台南23日電）台南市警察局員警凃明誠、曹瑞傑在追捕嫌犯過程中遭襲雙亡，警方今天在新竹逮捕凶嫌林信吾，台南市長黃偉哲上午在破案記者會上語速緩慢表示，失去英勇員警，破案沒有一絲喜悅。

台南市長黃偉哲與台南市警察局長方仰寧上午8時30分一同舉行記者會，會前全體閉眼默哀，即使今天順利逮到殺害2名員警的凶嫌林信吾，現場仍感受到沉痛氛圍。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，殺警偵破，嫌疑人已在帶回台南路上，經過台南市警方、刑事警察局及所有協勤警力共同努力下，在犯案的17小時後，將犯嫌逮捕，告慰2名殉職員警在天之靈，案件偵破，所有辦案同仁「沒有一絲喜悅」，畢竟失去了2名英勇、優秀的年輕員警。（編輯：陳政偉）1110823

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