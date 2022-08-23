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台南雙警遇襲命案
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林信吾殺台南2警新竹客運站落網 查獲已上膛警槍

2022/8/23 09:41（8/23 09:51 更新）
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台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日
台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）台南市安南區昨天發生襲警案造成2名警員殉職，警方循線掌握凶嫌林信吾逃逸方向，今晨4時許在新竹市客運站將其逮捕，並查獲搶來、已上膛的警槍，警方將他帶回台南偵辦、釐清案情。

台南市警察局第三分局今天清晨4時50分證實，專案小組於4時36分在和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）逮捕40多歲殺警凶嫌林信吾，他是台南明德外役監逃犯。

警方表示，林嫌為躲避追捕，先變裝清洗血跡，將作案機車丟棄後搭白牌計程車到高雄市，並刻意避開監視器走到客運站，買了票後，搭乘凌晨1時許的和欣客運北上。

警方指出，林嫌的行蹤已遭台南市警方掌握，但其手中握有警槍與子彈，加上客運上還有其他乘客，警方擔心若貿然圍捕會造成危險，因此不動聲色通知各地警方，凌晨即派大批警力到和欣客運新竹站埋伏。

警方表示，林嫌於清晨4時許在新竹交流道附近的客運站下車，大批荷槍實彈的員警等到客運車門關上，確保林嫌沒有機會狹持車內乘客後，蜂擁而上將其逮捕，當場起獲警槍與子彈，當時警槍處上膛狀態，後續由台南警方帶回偵辦，釐清案情。（編輯：張雅淨）1110823

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