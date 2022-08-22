台南2員警遇襲奪槍 成大提醒師生夜間勿在外逗留

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台南22日2名員警遇襲傷重不治殉職案件，且警用配槍子彈遭歹徒帶走；成功大學發布「重要安全事項宣導」。圖為成大自強校區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊思瑞、曾以寧台南22日電）台南今天發生2名員警遇襲傷重不治殉職案件，且警用配槍子彈遭歹徒帶走；成功大學發布「重要安全事項宣導」，提醒師生夜間勿外出或在外逗留，警衛保全也須提高警覺。

成功大學今天發布「重要安全事項宣導」表示，針對台南地區2名員警追捕竊盜通緝犯，不慎遭割喉攻擊身亡之重大社會安全事件，目前台南市警察局已鎖定嫌犯身分，並全力緝凶偵辦中。

校方指出，已與轄區派出所聯繫，針對校區周邊地區加強巡查作為，以維護社會安全；並提醒各校區大門、住宿區警衛或保全提高警覺並注意自身執勤安全。

校方也提醒，各位師長及同學近期如無緊急事件，建議勿夜間外出或在外逗留，以維護自身安全。

台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。凃明誠、曹瑞傑2員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方並透露，殉職的凃明誠上午出勤前登記領1槍、2個彈匣共24發子彈；現場打掉6發，剩18發遭歹徒帶走。（編輯：陳仁華）1110822