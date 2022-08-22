台南2員警遇襲殉職 徐國勇：用槍時機有需要就修法

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台南市22日發生重大襲警案，造成2名員警殉職。內政部長徐國勇（中）表示，已通告全國警察全力緝凶，遇反抗，立即大膽使用槍械，絕不手軟，會對用槍時機再做檢討，有需要就修法、修改規定。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月22日

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（中央社記者蔡孟妤、楊思瑞台南22日電）台南市發生重大襲警案，造成凃明誠、曹瑞傑2員警殉職。內政部長徐國勇今天表示，已通告全國警察全力緝凶，遇反抗，立即大膽使用槍械，絕不客氣、絕不手軟；對用槍時機，有需要就修法。

徐國勇下午出面接受媒體聯訪表示，殺害警察天理不容、人神共憤，讓人非常難過不捨，已指示警政署向全國警察發布通告，全力緝凶，遇有反抗，立即大膽使用槍械，絕不客氣、絕不手軟，危害社會治安的凶徒，一定會將他繩之以法。

徐國勇說，看到家屬因員警遭受不幸情緒激動，他也很激動，非常不捨、哀痛，其中員警曹瑞傑為了照顧祖父從台北調回台南，卻遭受不幸，心裡萬分不捨；有家屬希望不要再有太多相驗動作，會尊重家屬意見，再跟檢方溝通。

徐國勇指出，殉職員警的家長看到孩子受傷流血、甚至中槍，非常不捨，他也感同身受，連孩子感冒生病都很捨不得，何況看到孩子被刀割傷、甚至被槍打到，警方一定會給家屬公道。

家屬也向徐國勇提到，員警的用槍時機是否該檢討，讓員警能大膽用槍。徐國勇說，警察在值勤時歹徒膽敢動手動腳，就是妨礙公務。

徐國勇並舉例，2年前中山分局員警為了壓制20多人對空鳴槍，他認為員警用槍時機正確，他全力支持，也要求絕不准再叫員警寫報告，增加員警負擔。徐國勇說，會對用槍時機再做檢討，有需要就修法、修改規定。

徐國勇表示，對2名殉職員警將以因公殉職最優撫卹，目前根據人事單位初步計算，曹瑞傑可領到新台幣2800萬元至3000萬元，較資深的凃明誠可領到約2900萬元至3100萬元，但錢不能彌補員警生命，必須全力緝凶，還員警公道。

不過媒體追問殉職員警是否有槍傷？徐國勇不願多說，僅強調要等最後相驗結果，對於相關案情釐清有進展的話，市警局會再對外報告。檢方則表示，今天初步相驗沒有看到槍傷。（編輯：陳仁華）1110822