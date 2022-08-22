台南2員警遇襲殉職 相驗身上各有多處刀或銳器傷

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台南市2名員警22日上午疑追捕嫌疑犯時，在安南區北汕尾三路段遭攻擊，其中1被送往永康奇美醫院急救。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日

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（中央社記者楊思瑞、李卉婷台南22日電）台南市警察局員警凃明誠、曹瑞傑今天在追捕通緝犯過程中遇襲雙亡，檢警進行相驗，發現2人身上各有多處刀傷或銳器傷。詳細死因，待解剖鑑定。

台南地檢署今天初步相驗，凃姓員警傷勢集中在上半身，頸部及右肩有銳器傷；曹姓員警身上、手掌、頸部有多處刀傷。詳細死因，待解剖鑑定。

這起案件發生在今天中午11時許，台南市警察局第二分局民權派出所員警凃明誠（36歲）及曹瑞傑（27歲的）在安南區北汕尾三路追捕騎乘贓車的通緝犯時，遭到兇嫌疑持刀及銳器攻擊，現場留下斑斑血跡。

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凃姓、曹姓員警2人被緊急送醫後，凃姓員警因手部、臉部與頸部都有傷口，右側有氣血胸的情況，到院時已經沒有生命跡象，搶救40分鐘被宣告不治；曹姓員警則是當場沒有呼吸心跳，送醫後因傷重被宣告不治。

凶嫌犯案時，奪走員警1把配槍及20多發子彈逃逸。警方展開全面緝捕，下午在距案發現場約1公里處的安南區土城高中找到車牌「369-PGB」紅色贓車，但不見凶嫌人影。警政署動員全台警力，全力緝捕凶嫌中。（編輯：戴光育）1110822

台南市安南區北汕尾三路22日發生襲警案，2名員警殉職。（中央社製圖）

台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月22日