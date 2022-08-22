台南殺2員警凶嫌逃逸 贓車安南區土城高中尋獲
2022/8/22 17:04（8/22 17:11 更新）
台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月22日
（中央社記者李卉婷台南22日電）台南市凃姓、曹姓員警今天在追捕通緝犯過程中遭攻擊死亡，警方已發布通緝犯「陳偉捷」，以及車牌「369-PGB」深紅色普通重機贓車。警方稍早在距案發現場約1公里處的安南區土城高中找到贓車，正循線調閱監視器全力追緝嫌犯中。（編輯：陳仁華）1110822
台南市安南區北汕尾三路22日發生襲警案，2名員警殉職。（中央社製圖）
台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭攻擊傷重不治，警方隨後封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日
台南市2名員警22日上午疑追捕嫌疑犯時，在安南區北汕尾三路段遭攻擊，其中1人傷勢嚴重，被送往永康奇美醫院急救。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日
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