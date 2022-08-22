台南2員警遭襲命案 朱立倫哀痛盼速緝拿凶手

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（中央社記者王承中台北22日電）台南市發生重大襲警案，第二警分局2名員警殉職。國民黨主席朱立倫今天表示，向家屬表達最沉痛的哀悼，並對因公殉職的員警表達最崇高的敬意。呼籲台南市政府、內政部應全力撫卹家屬，並盡快將凶手緝拿到案。

台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案，2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。朱立倫今天在臉書粉絲團發文表示，這是2019年以來台灣第3起殺警案，警察是人民的保母，每一名警察的犧牲，都是民眾心裡的痛。

朱立倫指出，然而台灣基層警力不足，工時過長等問題，這幾年也都未見改善，他要用最嚴肅的心情呼籲執政黨，請拿出實際作為改善警察的工作待遇、完善社會安全網，不要再讓警察、警眷家屬獨自面對如此高的執勤風險。

朱立倫表示，當警察保護人民，政府也應該做警察最堅實的後盾，才能真正讓民眾都能過安居樂業的好日子。

台灣民眾黨在臉書發文指出，台南市曹姓、凃姓員警為保護人民安全，查緝贓車時不幸殉職，民眾黨哀慟不捨，也致上最高敬意，願兩名英勇無比的英雄安息，請民眾保持高度警覺，若發現可疑車輛，盡速通報警方。

時代力量也在臉書發文指出，嚴厲譴責凶嫌泯滅人性的惡行，對於盡忠職守的員警無辜犧牲深感悲痛，期盼警方儘速將凶嫌逮捕歸案、釐清案情，並全力協助員警家屬度過難關。願逝者安息，家屬節哀。（編輯：蘇志宗）1110822