台南殺警奪槍現場找到6彈殼 贓車留指紋助追查嫌犯

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（中央社記者蔡孟妤、楊思瑞台南22日電）台南市殺警奪槍案，二分局2名員警殉職。警方今天證實現場擊發有6個彈殼、4個彈孔，多集中在右前側車門；另外，鑑識人員在採集車身指紋後進一步比對嫌犯身分。

這起殺警奪槍案，目前遭搶走的警槍也是後續攻堅圍捕行動關鍵。包括員警下午防彈衣全副武裝荷槍實彈，並配備防彈盾進入土城高中執行搜索，但並無所獲。

警方透露，殉職的二分局凃姓員警上午出勤前登記領1槍、2個彈匣共24發子彈。現場打掉6發，剩18發遭歹徒帶走。現場採證有6彈殼，其中巡邏車右側前車門有4彈孔。由於2名殉職員警都是身中刀傷，並沒有槍傷，對於嫌犯開槍行凶過程，還有待檢警現場重建。

警方稍早獲報，在距案發現場約1公里處的安南區安中路的土城高中找到這輛車牌「369-PGB」深紅色普通重機贓車。市警局刑事鑑識中心人員進行指紋採證，比對嫌犯是否為今年7月中遭雲林台西警方發布的陳姓毒品通緝犯。

另外，檢警專案小組已調閱沿線路口、交通聯外要道、加油站等地點循線調閱監視器追嫌犯，初步鎖定嫌犯仍藏身身在大台南地區。（編輯：孫承武）1110822

台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月22日

台南市安南區北汕尾三路22日發生襲警案，2名員警殉職。（中央社製圖）