台南雙警遭襲命案 正副總統：最短時間逮捕嫌犯

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（中央社記者葉素萍台北22日電）台南市發生重大襲警案，第二警分局2名員警殉職。總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文聞訊後深感哀慟不捨，指示行政院長蘇貞昌督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案。

張惇涵下午向媒體指出，蔡總統並指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必在最短時間逮捕嫌犯、繩之以法，並請警政署全力協助家屬處理後續事宜。

副總統賴清德下午透過臉書表示，面對這樣的惡行暴力，政府不會縱容。總統蔡英文在第一時間已指示行政院督導中央與地方警政單位，務必強力查緝嫌犯到案，政府一定會在最短的時間內逮捕嫌犯、繩之以法，並且請警政署全力協助家屬處理後續事宜。

副總統說，面對惡極的嫌犯，他要拜託所有警察同仁在逮捕過程，請務必小心、注意自身安全，我們要再一次向盡忠職守的員警表達最深的哀悼。願逝者安息、家屬節哀。

台南市2名員警今天上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭到攻擊，2人頸部、雙手多處外傷，傷勢嚴重，經送醫先後宣告不治，警方正循線追緝嫌疑人。（編輯：謝佳珍）1110822