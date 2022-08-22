台南2員警殉職 游錫堃：像這種一定要判死刑

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台南22日上午發生殺警案，2名員警傷重不治。立法院長游錫堃（右2）下午受訪時對殉職員警表達不捨，也說重話：「我是反對判死刑，但是像這樣一定要判死刑。」中央社記者葉冠吟攝 111年8月22日

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）台南今天早上發生殺警案，2名員警傷重不治，立法院長游錫堃對殉職員警表達不捨，也說重話：「我是反對判死刑，但是像這樣一定要判死刑。」

台南市2名員警今天上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭到攻擊，2人頸部、雙手多處外傷，傷勢嚴重，經送醫先後宣告不治，警方正循線追緝嫌疑人。

立法院長游錫堃下午到藝人余天女兒余苑綺靈堂悼念，被問及台南殺警案時，他表示，自己也是剛剛得知，相當不捨，警察同仁都很辛苦，台灣的治安都得靠警察，「像這樣的通緝犯，竟然敢把2位警察殺掉，我是反對判死刑，但是像這樣一定要判死刑，不應該殺警察。」

同時游錫堃也向余天、李亞萍夫婦致意，他表示，余天年齡和自己差不多，余苑綺年紀很輕就走了，父母必定很悲痛，但還是請兩人要把身體顧好，「余小姐還有2個孩子，未來都還需要他們幫忙照顧，請余大哥、大嫂保重身體。」（編輯：張雅淨）1110822