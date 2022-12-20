台南殺警案首開庭逢殉職警曹瑞傑生日 胞兄求判死刑

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市2名警員今年8月22日執勤時遇襲殉職，南檢對凶嫌求處死刑，台南地院今天首開審理庭，殉職警員曹瑞傑的胞兄出庭表示，盼法官判凶嫌死刑，給今天生日的曹瑞傑當禮物。

台南市安南區8月22日發生襲警案，造成警員凃明誠、曹瑞傑殉職，凶嫌林信吾隔天凌晨在新竹市客運站落網，台南地檢署9月7日偵結依殺人罪起訴，並建請求處死刑。

台南地方法院下午開庭審理案件，傳喚數名證人釐清案情並鑑定相關影片，出庭的殉職警員家屬看到警車行車紀錄器拍到凶嫌攻擊警員、奪槍、朝警車開槍等畫面，仍不免悲從中來，忍不住落淚，林信吾則沒有太多情緒起伏表現。

曹瑞傑胞兄以受害者家屬身分表達意見時說，今天是曹瑞傑28歲生日，至今仍無法接受弟弟已經不在，每想到此事就相當難過，甚至因此生病住院，還想過要到精神科就醫，希望法官在曹瑞傑生日這天給個公道，就當生日禮物，讓林信吾趕快伏法。

凃明誠胞姐說，出庭是因為她希望等到公平、正義的判決，相信做錯的事的人會得到應有的懲罰。

林信吾承認檢方起訴內容，委任律師也未多做抗辯。（編輯：陳仁華）1111220