更多編輯台推薦新聞：
蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼
兩岸

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日銀堅持大規模貨幣寬鬆政策 日圓一度貶至24年來新低
首頁 / 政治
台南雙警遇襲命案
新聞專題
台南雙警遇襲命案4/78
首頁 / 政治

政院提修法 外役監遴選排除重大暴力犯

2022/9/22 14:11（9/22 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為花蓮自強外役監。（中央社檔案照片）
圖為花蓮自強外役監。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）為加嚴外役監遴選制度，行政院會今天通過外役監條例部分條文修正草案，未來妨害公務致重傷，或所犯是10年以上重罪者不得遴選至外役監服刑；草案將送立法院審議。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌在院會中表示，外役監作為監禁與復歸社會的中間處遇措施，管理上是低度戒護，透過受刑人與社會連結，以利其社會賦歸，在獄政管理上有其正面意義。

蘇貞昌說，近日卻發生受刑人脫逃造成重大治安事件，讓外界對於外役監制度性風險產生疑慮，因此這次修法是兼顧社會安全的維護，以及受刑人賦歸社會的需求，適度提高外役監受刑人遴選的門檻與資格，並讓違反返家探視情節重大的受刑人移回原監。

草案規範，外役監條例修正重點包括修正遴選要件，其中積極要件部分，須有期徒刑執行逾1/3、累犯逾1/2；有悛悔實據且一年內符合可提報假釋的刑期；在監表現良好且無危害公共秩序、社會安全之虞等3項要件，始得遴選。

另外，消極要件部分大幅增加列舉不得遴選的情形，包括故意犯罪致死、所犯是10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪、犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪均予以排除。

草案這次也增列淘汰事由，若外役監服刑者違反返家探視情節重大，或受傷、罹患疾病，導致不適於外役監繼續執行，將立即自外役監淘汰並收回已得的縮刑；另外，法務部同時也修正遴選辦法以及返家探視辦法，完善整體配套措施。（編輯：蘇志宗）1110922

延伸閱讀
法務部：人犯脫逃 監所2小時內須向檢方通報花蓮自強外役監逃犯康育豪桃園砍人 警全力追緝立院新會期 柯建銘盼9/23開議、處理4大預算等案
蘇貞昌
9/29起入境免做唾液PCR 3+4居家檢疫改1人1室立院23日開議 國民黨團將杯葛蘇貞昌施政報告
羅秉成
蘇貞昌：調整邊境管制前 做好相關規劃配套及宣導本土疫情呈上升趨勢 蘇貞昌：這2週是觀察重點期
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
凃明誠曹瑞傑因公殉職 銓敘部：以最高等級撫卹辦理