法務部：脫逃人犯案 監所2小時內須向檢方通報

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（中央社記者劉世怡台北25日電）台南發生殺警案，法務部今天表示，為使檢察官迅速處理脫逃人犯案件，研訂處理流程，監所應於獲知2小時內，提出資料先向檢察署通報，檢方再依法拘捕或立即發布通緝。

此外，法務部已啟動外役監條例等修法會議，另督責矯正署強化返家探視受刑人動態監控，建構綿密社會安全網。

台南市2名員警22日查緝贓車時遭襲殉職，外役監的林信吾返家探視逾期未歸（脫逃）涉犯殺警案，引發外界討論修法可能以及外役監相關法規標準；立法院長游錫堃今天向殉職員警家屬致意，家屬也激動請求法務部長及矯正署長動起來。

法務部新聞稿指出，22日發生此不幸案件，經初步查證林信吾是自外役監獄返家探視，未於8月15日回監，對於國人關切台南地檢署於接獲外役監獄通報後的分案處理情形，法務部已函請督導的台灣高等檢察署，查明相關執行及偵查的行政流程是否妥適，及辦理時效有無延宕的情形。

為使檢察機關迅速處理監所人犯脫逃案件，法務部官員指出，已於昨天上午，召集檢察及矯正機關代表開會研商訂定相關處理流程，依會議研商結論，監所應於當日案發後至遲2小時內，檢具充足的人犯脫逃或逾期未歸等相關證據資料，先向檢察署傳真通報及告發，由檢察署單一窗口法警室收受後立即送交檢察長分案，由檢察官迅速辦理，依法逕行拘提或立即發布通緝，期以充足移送事證、簡化行政流程、迅速依法處理，妥適偵處此類案件。

另外，針對外役監相關法規修正，法務部正積極進行，昨天已先召集矯正署及相關司處，就外役監條例、外役監遴選實施辦法及審查基準表進行通盤檢討，擬具「提高遴選門檻、強化在監考核、明確化遴選條件、排除重大暴力犯罪」等修法方向，也將調整外役監遴選辦法與外役監受刑人的審查基準表。

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法務部指出，為使法規修正更臻周延，法務部邀請監獄及犯罪學專家學者、監獄實務工作經驗者、監所關注小組、民間司法改革基金會等團體成員共9人，將於明天下午，由部長蔡清祥召開「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，聽取各界寶貴意見，以加快各項改革措施。

此外，在法務部於修法前，為構築綿密社會安全網，已責成矯正署加強相關行政精進措施，包括：提供數據化資料輔助審查委員遴選適合受刑人、機關內部組成遴選委員會落實初核審議、強化返家探視查核機制，也就是以視訊等科技設備全面確認受刑人返家探視動態，課予受刑人回報義務，未來也將研議要求受刑人逐日向警察機關報到，以確實掌握行蹤。（編輯：李錫璋）1110825