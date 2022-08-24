蔡清祥：檢討執行死刑規則 啟動外役監條例修法

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台南殺警案造成2警員殉職，引發各界討論死刑執行進度；法務部長蔡清祥（中）24日表示，目前38名死刑犯皆聲請憲法審查或再審與非常上訴，因此現階段沒有死刑犯達到批准執行死刑的規定。中央社記者蕭博文攝 111年8月24日

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（中央社記者蕭博文台北24日電）法務部長蔡清祥今天表示，執行死刑規則是否不合時宜，會深切檢討；此外，針對外役監逃犯涉殺警案的後續檢討，已啟動外役監條例及遴選辦法修正會議，希望本會期送進立法院。

台南市日前發生殺警案，造成2警員殉職，引發各界討論死刑執行進度；蔡清祥昨天表示目前38名死刑犯皆聲請憲法審查或再審與非常上訴，因此現階段沒有死刑犯達到批准執行死刑的規定。

司法院今天上午對此回應，指法務部關於死刑執行訂有「執行死刑規則」，規定聲請大法官解釋尚未終結者，不得執行死刑，司法院對於執行機關本於權責制定的法規命令，表示尊重。

蔡清祥今天下午出席法務部媒體茶敘前接受聯訪，針對司法院回應表示，執行死刑規則訂立多時，有無不合時宜會深切檢討。

媒體問到如此是否造成實質廢死，蔡清祥則說，還是依法律規定，以最嚴謹態度依法行政，並沒有所謂廢死狀況，也許這是未來努力目標，但現階段還是要依法行政。

媒體還問到外役監制度檢討與控管作業如何精進，蔡清祥說，今天上午已啟動外役監條例及遴選辦法修正會議，會要求矯正署、法務部綜合規劃司儘早研擬草案，希望本會期快速送到立院。

蔡清祥還說，在修法完成前，已要求矯正署對目前監管問題提出解決方法，尤其對於如何有效控管返家探視，及教化輔導、嚴格篩選各方面，只要現行法可以處理的就立即改善。

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另方面，矯正署指殺警凶嫌林信吾是「逾假未歸」，不是脫逃，殉職員警家屬表示這4個字太沉重泯滅人性；蔡清祥對此回應，也許矯正署只是在說明逃脫分為逾期未歸與從監所逃脫，但其實都是脫逃罪，都會送地檢署偵辦。

矯正署長黃俊棠隨後受訪表示，修法問題會盡快完成，以更趨嚴謹為修正方向，確保各方面的安全，並重申外役監制度是很好的制度，還是要持續推展，執行部分繼續精進。（編輯：張銘坤）1110824